Sabemos que as mulheres são bem diferentes dos homens e isso é algo bem além do que só fisicamente.

Acontece que elas possuem hábitos e manias que são bem diferentes deles, chegando até a possuir alguns prazeres a mais.

6 prazeres secretos que as mulheres sentem e poucos homens sabem:

1. Café com as amigas

Começando nossa lista, um dos maiores passatempos das mulheres é encontrar com as amigas em um café.

Nessas horas, elas comentam sobre a vida, seus sentimentos e até como estão indo os altos e baixos da relação com o crush.

2. Hidratar o cabelo

Os homens talvez não entendam isso, mas hidratar o cabelo é uma coisa bem complexa para as mulheres.

Porque, afinal, exige tempo, paciência e muito cuidado. Por isso, para elas, estar com as madeixas limpinhas e sedosas é muito prazeroso.

3. Idealizar um romance perfeito com o crush

Pode parecer loucura, mas, para as mais românticas, a melhor coisa para se fazer é idealizar aquele romance avassalador com o crush.

Nesse momento, vale pensar no futuro, planos, casa com filhos, doguinhos, possíveis viagens e jantares bem aconchegantes.

4. Uma taça de vinho depois de um dia pesado

Para os homens isso aqui nunca fará sentido, mas para elas que acordam cedo, cuidam dos filhos, da casa e ainda trabalham fora, uma boa taça de vinho no final do dia é libertador.

5. Fim da menstruação

Quando as mulheres estão naqueles dias vermelhos, com muita cólica, inchaço e dores no corpo, elas ficam muito mais cansadas que o habitual.

Porém, quando esse período acaba, não há sensação melhor! O alívio é de como se tivesse retirado uma tonelada de peso das costas.

6. Ser cortejadas

Por fim, já notou que a mulher nunca precisa chegar em ninguém na balada, porque as pessoas vão até elas?

Por mais que muitas gostam de tomar atitude, na hora do flerte, a iniciativa sempre vem do outro. E que bom sentir isso, não é mesmo?

