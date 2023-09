Calorão poderá provocar chuvas fortes em cidades de Goiás nos próximos dias

A onda de calor que tem gerado desconforto entre os goianos está nos últimos momentos, mas a previsão é de que as temperaturas sigam altíssimas, causando pancadas de chuva.

Ao Portal 6, a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves, apontou que precipitações podem afetar mais intensamente as regiões Centro, Sul e Sudoeste por causa do contraste entre a massa de ar seco, que causa a onda de calor, e a umidade vinda do Sul do país, que oferece ar mais frio.

Cidades que podem se preparar são Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Catalão e Jataí.

“Podemos ter pancadas de chuva, granizo e rajadas de vento”, apontou. A expectativa é de precipitações a partir desta quarta-feira e que devem se intensificar até sábado (30), com volume de aproximadamente 10 mm.

Apesar do foco ser para as regiões citadas, todo o estado poderá ter chuvas nos próximos dias.

Segundo Elizabete, o período atual é de instabilidade, caracterizado por manhãs quentes e secas seguidas por tardes e noites com pancadas de chuva, tudo no mesmo dia.

“Este início de primavera será irregular. Teremos precipitações, depois irão parar e então voltarão, até estabilizar”.

Calorão

As temperaturas goianas atingiram recordes na última semana, com o foco indo para segunda-feira (25), registrada como o dia mais quente do ano. Os termômetros chegaram a 39,3º C em Goiânia, o que representa 05 graus acima da média para esta época, de 34º C.

Como resultado, o estado se encontra em alerta de grande perigo. Porém, segundo Elizabete, às 18h desta terça-feira será o fim das condições de onda de calor, uma vez que quarta (27) possui previsão de 37,3º C, apenas 03 graus acima da média.

A especialista afirma que a expectativa é de 36º C na quinta (28) e sexta (29) e então 35º C no sábado (30). “As temperaturas vão começar a declinar, mas não vai ser tão sentida”, pontuou.