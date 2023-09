Conheça os direitos de quem tem filhos menores de 18 anos no Brasil

Você sabia que você, pai ou mãe, é detentor de uma série de direitos que apenas quem tem filhos menores de 18 anos é possuidor? Pois é.

Todos esses direitos podem ser exercidos até que os filhos atinjam a idade de 18 anos. Quer saber quais são? Leia até o final e saiba quais são os direitos.

Conheça os direitos de quem tem filhos menores de 18 anos

1. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada

Todos os pais divorciados tem o direito de exercer a guarda unilateral ou compartilhada. Nessa modalidade, todos as decisões que dizem respeito à criação do filho devem ser compartilhados entre as partes.

Ao contrário do que se imagina, não há também necessidade de que o período de permanência com cada um dos genitores sejam exatamente o mesmo.

2. Autoriza-los ou não a casarem

Caso o menor de idade queira casar, é necessário que os pais ou responsáveis legais autorizem judicialmente a união uma vez que a pessoa é menor de idade e ainda não responde legalmente pelos atos.

3. Representa-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos

Se o menor de idade, porventura, cometer um crime, os pais ou responsáveis terão que representa-los judicialmente e até extrajudicialmente até os 16 anos de idade. Portanto, fica a dica!

4. Autoriza-los ou não a se mudarem para outro município

Outro direito que quem tem filho possui é o de autoriza-los ou não a se mudarem para outro município.

5. Autoriza-los ou não a viajarem ao exterior

Caso o seu filho (a) queira viajar para o exterior, é necessário que você, pai ou mãe, autorize que a viajem aconteça. Portanto, fica a dica!

6. Dirigir sua criação e educação

Por fim, um dos direitos de quem tem filhos menores de 18 anos é dirigir sua criação e educação conforme os responsáveis acharem conveniente.

