Salário mínimo em 2025: veja o valor e quando começará o pagamento

Pedro Ribeiro - 01 de dezembro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O salário mínimo é sempre um dos assuntos mais comentados quando o novo ano se aproxima.

Afinal, ele impacta diretamente o bolso de milhões de brasileiros.

Para 2025, já há expectativas sobre o reajuste, e é hora de conferir o que se sabe até agora.

As estimativas mais recentes da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda indicam que o salário mínimo pode subir para R$ 1.521.

Esse aumento supera os R$ 1.509 inicialmente previstos no orçamento enviado ao Congresso em agosto e traz um reajuste significativo de R$ 109 em relação ao atual salário de R$ 1.412.

Com isso, os pagamentos do novo valor estão previstos para começar em fevereiro de 2025.

Agora, como esse número é calculado? O reajuste do salário mínimo no Brasil segue uma fórmula baseada em dois fatores essenciais: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos últimos 12 meses até novembro e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.

No caso de 2025, foi levado em conta o crescimento de 2,9% do PIB em 2023, além da inflação acumulada.

Essa combinação visa garantir que o aumento não apenas acompanhe a alta dos preços, mas também reflita o crescimento da economia.

Esse ajuste no piso nacional não é apenas uma questão de números, mas de impacto direto na vida de mais de 59,3 milhões de brasileiros, segundo o Dieese.

Afinal, o salário mínimo não define apenas o rendimento de trabalhadores, mas também o valor de aposentadorias e benefícios como o BPC. Além disso, ele influencia o poder de compra, ajudando a impulsionar a economia ao mesmo tempo em que eleva o “salário médio” do país.

No entanto, nem tudo são flores. Cada R$ 1 de aumento no salário mínimo tem um impacto considerável nas contas públicas, estimado em R$ 392 milhões.

Com o reajuste projetado de R$ 109, o governo enfrentará um custo adicional de R$ 42,7 bilhões em despesas obrigatórias, como aposentadorias e seguro-desemprego.

Esse aumento de gastos reduz a margem para investimentos em áreas cruciais como saúde, educação e infraestrutura.

Enquanto o aumento oferece mais poder de compra aos trabalhadores e aquece a economia, ele também exige um planejamento cuidadoso das contas públicas.

