Crianças que perderam os avós em acidente na BR-414 recebem alta do hospital

Os irmãos Luiz Augusto, de 05 meses, e Davi Lucas, de 03 anos, receberam alta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) nesta terça-feira (26). A informação foi confirmada ao Portal 6 pela unidade de saúde.

Os pequenos foram vítimas do acidente ocorrido na BR-414 e, de acordo com informações do G1, acompanhavam os avós maternos Lucivânia Marcelino (48 anos) e Valdemir Tibúrcio (52 anos), que acabaram não resistindo aos ferimentos.

Inicialmente, Luiz e Davi foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica Doutor Lineu Gonzaga Jaime, em Anápolis, sendo posteriormente transferidos para a capital.

Ao todo, o acidente deixou para trás quatro mortos e outros 16 feridos.

Em tempo

O acidente ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (25), após um caminhão, que vinha descendo a rodovia, não conseguir parar a tempo por problemas no sistema de frenagem.

Ele acabou colidindo contra diversos carros que aguardavam a liberação da pista – que estava operando em esquema “Pare e Siga”. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.

O trecho ao longo do km 419 da rodovia foi interditado.