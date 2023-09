Cursinho pré-vestibular e Enem totalmente de graça está com vagas abertas em Anápolis

O Instituto Federal de Goiás (IFG) em Anápolis anunciou que está com vagas abertas para um cursinho preparatório para vestibular e Enem, com inscrições gratuitas.

A iniciativa, realizada em parceria com o Movimento Educação Livre (MEL), irá oferecer aulas presenciais para alunos de ensino médio completo ou incompleto.

Elas serão realizadas no Bloco 500 do Câmpus IFG Anápolis, na sala S-506, localizada no primeiro andar do edifício.

No total, serão ofertadas 37 vagas. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online, disponível pelo site do IFG ou através deste link.

Os candidatos terão até o dia 03 de outubro para fazer o registro. No dia seguinte, será divulgada a lista de aprovados e a lista de espera para o cursinho pré-vestibular.

As atividades começam no dia 09 de outubro e se encerram no dia 23 de dezembro. As aulas serão realizadas entre segunda e sexta, das 19h às 22h e aos sábados, das 7h às 12h.

Os responsáveis por lecionar o conteúdo serão professores da rede de ensino de Anápolis. Também serão disponibilizados plantões de dúvidas para os alunos que estiverem com dificuldades.

Para mais informações, leia o edital.