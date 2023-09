Motorista de aplicativo diz o que passageira não esperava ouvir após comentário sobre primeira vez

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo viralizou no Instagram após expor uma diálogo que teve com a cliente ‘de primeira viagem’ e os internautas caíram na risada.

Junior Portela trabalha como condutor pelas plataformas já há bastante tempo e compartilha o dia a dia nas redes sociais. Inclusive, já acumula quase 270 mil seguidores no perfil do Instagram.

Desta vez, ele publicou o vídeo com a conversa dos dois, mas não mostrou nenhum rosto nas imagens. Através do áudio, é possível ouvir ele recepcionando a mulher e perguntando se o nome dela era ‘Elis’ mesmo.

“É, moço, mas eu não tenho muita experiência com Uber não. Tenho medo de ser sequestrada, pelo amor de Deus”, disse a cliente, bem assustada, porém em tom de humor.

Foi quando Júnior perguntou a seguinte frase: “Caso eu te sequestrasse agora, você ou alguém da sua família teria, pelo menos, R$ 10 mil para o seu resgate?”.

A moça riu e disse que ninguém teria sequer R$ 10, muito menos R$ 10 mil. Neste momento, o motorista de aplicativo aproveitou para deixar a lição.

“Vou sequestrar uma lisa? Para que? Liso com liso escorrega. Você fuma, bebe e pela cara de corna nem o coração presta. […] Bota a por*a do seu cinto que eu vou te deixar no seu local de desembarque pelos míseros R$ 7”, destacou.

“E não conversa comigo mais não”, finalizou Junior, com um tom de humor.

Apesar de estar falando bem sério, é possível identificar que tudo não passou de uma brincadeira e os internautas caíram nas gargalhadas.

“Coitada, essa aí entrou com medo e saiu humilhada e deprimida” e “Entrou com ansiedade e saiu com depressão” foram alguns dos principais comentários.

Veja só a cena!