O direito e a vontade das mulheres precisa ser respeitado: as doulas ficam!

Nesta terça-feira (26), fomos surpreendidos com a informação de que o nosso projeto de lei que garantia o direito das doulas acompanharem as gestantes durante o trabalho de parto, parto e pós parto, sem ocupar a vaga do acompanhante que hoje já é garantida por lei, teve parecer desfavorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Anápolis.

Respeito profundamente o trabalho dos colegas desta casa de leis, mas não posso deixar de vir a público lamentar a decisão. Este parecer enfraquece uma política pública de cuidado, atenção e respeito à vontade das mulheres. Nossa luta em defesa dos direitos reprodutivos é também por uma gestação tranquila e com atendimento humanizado. Isso, claro, com respeito irrestrito às normas das unidades de saúde que atendem essas gestantes.

A cada quatro mães, uma sofre violência obstétrica. É o que apontou estudo da Fundação Perseu Abramo. Sendo assim, em Goiás, 37 mil mulheres podem ter sido vítimas de violência durante o parto em 2021. Este projeto não se trata, de forma alguma, de uma caça às bruxas, mas de um acompanhamento importante para as mamães que assim desejarem.

A saúde da mulher e da família precisa ser defendida a partir do primeiro momento. Com informações efetivas sobre a gestação, apoio integral com um pré natal bem feito e a compreensão da mulher sobre este novo universo que muitas vezes pode ser solitário e delicado. A doula tem em sua formação, caminhos para auxiliar essas mulheres a passarem por esta etapa de forma tranquila e segura.

Nosso projeto voltou para nossa mesa, mas continuaremos a colocá-lo em discussão pois sabemos que cuidar da mulher é cuidar da família e de toda a sociedade.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.