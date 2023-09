Roberto Naves acerta filiação a novo partido após sair do PP

De saída do PP após se desentender com Alexandre Baldy, presidente estadual do partido, Roberto Naves está de casa nova.

A informação foi divulgada inicialmente pelo DM Anápolis, noticiando o encontro de Roberto com o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira.

Roberto chega com pompas a nova legenda, assumindo a presidência estadual do partido, posto antes pertencente a Hildo do Candango, que entrou em rota de colisão com Rogério Cruz, prefeito de Goiânia.

Agora, o Republicanos administra duas das três maiores cidades do estado, Goiânia e Anápolis.

Vale lembrar que Roberto Naves saiu do PP pelo alinhamento do partido ao Governo Lula. Entretanto, o Republicanos possui dois ministérios, o do Esporte, comandado por André Fufuca, e de Portos e Aeroportos, chefiado por Silvio Costa Filho.