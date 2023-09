Emocionada, Sthefany Brito celebra recuperação de Kayky

Sthefany Brito, 36, usou suas redes sociais na terça (26) para celebrar a recuperação do irmão Kayky Brito, que está internado desde o início de setembro após ser atropelado no Rio de Janeiro.

Emocionada, a atriz gravou um vídeo onde contou como foi acompanhar cada pequena melhora de Kayky. “Cada pequena coisinha, cada sinal de melhora do Kayky era comemorado como uma grande benção: cada exame de sangue que dava uma alteração para melhor, cada infecção que acusava que estava diminuindo, cada duas horas que ele passava sem febre”, disse.

Ela também relembrou o momento em que o irmão a chamou pela primeira vez após o acidente. “O dia de extubar, o dia que eu vi pela primeira vez ele de olho aberto, o dia que eu vi ele me chamar, foi Deus em todos os momentos, abençoando a gente, e, assim, eu me sinto a pessoa mais abençoada do mundo, de verdade”, contou.

Na sexta (22), o ator recebeu alta da UTI. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, dizia o boletim médico.

Na manhã de quarta (27), O UOL revelou que o motorista envolvido no atropelamento foi considerado inocente pela investigação policial. O inquérito aponta que Diones trafegava a uma média de 48 km/h (em constante desaceleração) quando atropelou o ator de 34 anos. A velocidade permitida na via é de 70 km/h.