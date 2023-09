Estudante grávida de 7 meses é flagrada furtando universidade, em Anápolis

Câmeras de segurança de um dos blocos de uma universidade de Anápolis flagraram o momento exato em que uma jovem universitária, de 27 anos, sobe em uma das cadeiras de uma sala vazia e furta o datashow do local.

A situação poderia se tornar um grande mistério, dada a quantidade de alunos que passam pela instituição diariamente. Porém, algo muito específico distinguiu facilmente a identidade da suposta autora: a gravidez avançada, já com a barriga característica do sétimo mês de gestação.

Nas imagens, é possível vê-la analisando os arredores antes de dar sequência à ação criminosa. O Portal 6 apurou que este seria o terceiro aparelho furtado nas dependências da escola superior, apenas neste mês de setembro.

Apesar do flagra, a estudante sustentou não ter nada a ver com a situação, mesmo admitindo que a pessoa no vídeo, de fato, seria muito parecida com ela.

Toda a confusão acabou indo parar na delegacia nesta terça-feira (26) e, agora, o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

O Portal 6 solicitou, ainda na terça (26), uma nota da instituição para se posicionar sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.