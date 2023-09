Ônibus bate na traseira de carreta carregada e deixa vários feridos, em Goiás

Um ônibus que trafegava pela BR-040 acabou colidindo com a traseira de uma carreta carregada de soja, na noite desta terça-feira (26).

O caso aconteceu na região de Cristalina, a cerca de 280 km de Goiânia, e deixou vários feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local para prestar socorro, já que duas pessoas – o motorista e o motorista reserva – ficaram presos às ferragens.

A corporação precisou operar técnicas de resgate para retirar ambos, que apresentaram suspeita de fratura no membro inferior direito e esquerdo, respectivamente.

Uma terceira vítima, que estava no andar superior do ônibus, também precisou ser atendida.

A ocorrência contou também com a participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que transportou os envolvidos para uma unidade médica.

A concessionária da rodovia, VIA 040, também prestou assistência no local do acidente. O choque causou grandes danos à parte frontal do ônibus, que ficou parcialmente destruído.