Prestes a se filiar ao Republicanos, Roberto Naves já chega com bastante moral

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que a missão número um de Roberto será pacificar a relação entre a legenda e Rogério Cruz. O prefeito de Goiânia está em crise com o partido desde que seguiu os conselhos do marqueteiro Jorcelino Braga para fazer uma profunda reforma administrativa no Paço Municipal.

Um dos principais representantes do Republicanos em Goiás, o deputado estadual Clécio Alves disse à Rápidas que ainda não havia sido informado da filiação de Roberto, mas que o receberia de braços abertos.

“Ele goza de todo o meu respeito. O Republicanos ganha muito com a chegada dele”, comentou.

Hildo do Candango não ficará desamparado

Após perder a presidência estadual do Republicanos, Hildo do Candango vai assumir mandato de deputado federal em Brasília.

Ele ficará na cadeira de Jeferson Rodrigues (Republicanos), que irá se licenciar do cargo. Primeiro suplente do cargo, Rafael Gouveia continuará à frente da Emater, deixando o caminho livre para o ex-presidente estadual da sigla.

Vivian Naves prometeu a Baldy que ficará no PP

Presidente estadual do PP, Alexandre Baldy assegurou que Vivian Naves (PP) não deixará o partido.

À Rápidas, o titular da Agência Goiana de Habitação (Agehab) disse que se reuniu com a deputada e obteve dela a garantia de permanência na sigla.

Questionado se PP pediria o mandato caso ela não cumpra com a palavra, o ex-ministro das Cidades desconversou.

“Não posso comentar algo que não tem nenhum fundamento. Se vier a ter, aí posso comentar”, afirmou.

Discussões na Alego não receberão palco de deputados

Enquanto os deputados Fred Rodrigues (DC) e Amauri Ribeiro (UB) realizavam discursos na tribuna da Alego atacando o PT e a gestão do presidente Lula (PT), com palavras direcionadas aos deputados Antônio Gomide (PT) e Mauro Rubem (PT), outros parlamentares conversavam animadamente no Plenário.

“Não vamos dar palco para essas discussões que não levam a lugar nenhum”, confidenciou um dos que estavam celebrando à Rápidas.

Mauro Rubem volta atrás em ameaça de processo

Durante a sessão desta terça-feira (26) na Alego, Mauro Rubem disse que iria processar o colega Clécio Alves (Republicanos) após ouvir diversas acusações contra o presidente Lula.

À Rápidas, o petista descartou o processo e disse que prefere “corrigir” o colega.

“Ele está andando muito com o Amauri Ribeiro”, apontou Mauro Rubem.

Nota 10

Para o empreendimento Santerê, da Tropical Imóveis, que será lançado em Terezópolis.

O condomínio quer ser modelo em preservação ambiental, com 800 mil m² de área verde. Cai como luva nas mãos dos moradores de Goiânia Anápolis querem mais sossego e conexão com a natureza.

Nota Zero

Para Pedro Pereira Resende, de 74 anos, filho de José Pereira, fundador do Biscoito J. Pereira.

Ele está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) por mensagens inapropriadas enviadas à uma funcionária da unidade.

Reportagem exclusiva do Portal 6, feita pela repórter Maria Luiza Valeriano, expôs os diálogos que mostram episódios de assédio sexual, racismo e humilhações por parte de Pedro Pereira.