Bolsa Família vai pagar R$ 200 a mais em outubro; consulte se você vai receber

Para a alegria dos beneficiários do Bolsa Família, o mês de outubro promete trazer uma parcela generosa do novo benefício. Isso porque o valor da parcela será maior para um certo grupo: para as famílias que possuem crianças de até seis meses de vida.

O programa, que foi criado em outubro de 2003, consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades que atende famílias que estejam vivendo situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O valor extra que será pago no próximo mês foi aprovado em junho deste ano pela Câmara e pelo Senado e foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No entanto, o pagamento estava previsto para ser iniciado na folha do mês de setembro, mas foi adiado para outubro por conta de “limitações operacionais e necessidades de ajustes Sibec.

Contudo, desde a volta do programa, os beneficiários do Bolsa Família estão recebendo adicionais de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos, além de R$ 150 para cada criança com idade entre 0 e 6 anos.

Apesar da mudança de nome do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, o programa manteve o valor de R$ 600 por família que era oferecido pela iniciativa anterior. Uma das mudanças significativas no programa foi o pagamento adicional no valor de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

É importante ressaltar que o valor destino para bebês de até 7 meses incompletos será a soma dos dois benefícios, o de R$ 50 e R$ 150, o que dará um adicional de R$ 200 para cada integrante.

Para solicitar o Bolsa Família, é necessário que os solicitantes cumpram alguns requisitos, dentre eles: realizar o acompanhamento pré-natal; fazer o acompanhamento do calendário nacional de vacinação; fazer o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 07 anos; e, para crianças de 04 a 05 anos, é necessário ter frequência escolar mínima de 60%.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!