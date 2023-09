Homem denuncia ter perdido quase R$ 20 mil em golpe de empresário de Anápolis

A oportunidade de garantir um ganho a mais virou caso de polícia e trouxe prejuízos financeiros para um homem, de 32 anos, após o mesmo ser vítima de um golpe e perder R$ 19 mil ao investir em um site de apostas. O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) na quarta-feira (27), em Anápolis.

A vítima, que conhecia o suspeito da igreja, o empresário César Augusto, de 38 anos, tinha visto nas redes sociais que o homem era líder de uma empresa chamada Starbets. Assim, decidiu chamá-lo no WhatsApp para perguntar como funcionava o site de apostas.

Na prática, a instituição, fundada em janeiro de 2023, prometia aplicar o dinheiro dos investidores em apostas esportivas, em que 40% dos lucros ficavam na plataforma e 60% iam para o investidor. Os clientes podiam apostar entre R$ 100 e R$ 50 mil.

Todo o dinheiro aportado deveria ficar retido por um ano no site, mas os aplicadores poderiam realizar saques dos rendimentos obtidos nos dias 1º e 16 de cada mês.

Embora o suspeito alegasse sobre os riscos, ele também prometia lucros de até 80% por cima dos valores investidos, fato que convenceu a vítima a colocar R$ 27 mil.

Inicialmente, o homem conseguiu realizar R$ 8 mil em saques. No entanto, no dia 16 de setembro, ao tentar repetir a ação, a vítima não conseguiu concluir a transação e, por isso, solicitou a ajuda do suspeito, que afirmou que a conta havia sido bloqueada, mas que o problema seria resolvido em 72 horas.

Entretanto, a situação que era para ser resolvida em questão de horas segue sem solução. Isso porque, na terça-feira (26), o líder da empresa acabou desaparecendo de todas as redes sociais e não respondeu mais qualquer mensagem.

Em depoimento à PC, a vítima afirmou que além dele, César Augusto também fez outras vítimas em diversas localidades do Brasil e do mundo e que, por isso, deseja representar criminalmente contra ele.

Vale lembrar que o empresário também é investigado pela corporação sob suspeita de ter aplicado um golpe de mais de R$ 20 milhões no Brasil e fugir para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.