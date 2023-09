Morador de Anápolis é suspeito de aplicar golpe milionário e fugir para Dubai

Um morador de Anápolis está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), sob a suspeita de ter aplicado um golpe de mais de R$ 20 milhões no Brasil e fugir para Dubai, cidade nos Emirados Árabes Unidos.

Conforme apurado pelo Portal 6, César Augusto do Espírito Santo, também conhecido como ‘César Imperador’, teria fundado a plataforma Starbets, voltada para apostas esportivas, em janeiro de 2023.

Logo de início, ele teria convencido diversos investidores a depositarem altas quantias – na casa dos milhares até milhões de reais -, prometendo um lucro vantajoso ao final.

Esse dinheiro aportado deveria ficar retido por um ano na plataforma. No entanto, no dia 16 de todos os meses, os investidores conseguiam sacar o rendimento obtido.

Essa vinha sendo uma constante até chegar setembro. Neste mês, o pagamento atrasou e o ‘Imperador’ pediu para que os investidores esperassem até o dia 25 para que realizassem os saques.

Contudo, nesta terça-feira (26), o site da Starbets foi tirado do ar, as redes sociais de César Augusto foram deletadas, as contas da empresa foram ‘limpadas” e o empresário não atende mais o telefone.

Assim, os investidores suspeitam que o suspeito tenha fugido para Dubai com o dinheiro, deixando as vítimas do golpe no prejuízo.

Vale destacar que, em 2022, César Imperador registrou um boletim de ocorrência contra Henrique Saccomori, outro empresário que aplicou golpe financeiro em centenas de pessoas.

Na ocasião, o homem foi preso em março de 2023, em Anápolis. Ele teria lucrado mais de R$ 50 milhões com as atividades fraudulentas.