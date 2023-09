Preço do litro da gasolina tem diferença de até R$ 1,15 na Grande Goiânia; veja onde economizar

Ao longo das últimas semanas, o preço dos combustíveis voltou a subir no Brasil e os efeitos já podem ser sentidos no bolso do consumidor.

Para se ter uma ideia, apenas entre as semanas entre 10 e 16 de setembro e a última semana – entre 17 e 23 – o valor médio do litro do etanol subiu 4,3% em Goiás (de R$ 3,42 para 3,57), enquanto a gasolina oscilou mais de 10 centavos (de R$ 5,61 para R$ 5,73), segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Dessa forma, o Portal 6 fez um levantamento entre os postos de combustíveis de Goiânia, encontrando as maiores diferenças de custo nos produtos vendidos.

Vale destacar que esses preços foram obtidos por meio do aplicativo Eon, da Secretaria da Economia de Goiás, por volta das 13h30 desta quinta-feira (28).

Os valores mais altos de gasolina foram encontrados em três estabelecimentos diferentes: Posto Alencar, no setor Marista; Auto Posto Chafariz, no setor Bueno; e Auto Posto Millenium, no setor Recanto das Minas Gerais. Neles, o custo era de R$ 5,99 pelo litro do combustível.

Além disso, em dois deles – o Alencar e o Chafariz – também estão os preços mais caros de etanol, vendido por R$ 3,99.

Já os valores mais baratos de ambos os combustíveis são praticados pelo posto XPetro Paranaíba, localizado no setor Goiá, na Rua Padre Monte.

A gasolina à vista sai por R$ 4,84, enquanto no crédito, o valor era de R$ 5,94. Já o etanol era vendido por R$ 2,41 (à vista) e $ 3,94 (no crédito).

Em comparação com os postos mais “salgados”, a diferença passa de R$ 1 pela gasolina e o litro do etanol chega a ser R$ 1,55 mais em conta – o que representa uma distância de 39% pelo mesmo produto.

Vale pontuar que, em todos os casos, o custo do etanol estava vantajoso para o condutor, visto que estava abaixo da faixa referência de 70% do preço da gasolina.

No caso do XPetro, esse percentual chegou a 49,7%, ao se comparar os preços das vendas à vista.