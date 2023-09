Roberto joga para Caiado a missão de segurar preço das passagens em Anápolis

Nos minutos finais da audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre na Câmara Municipal de Anápolis, o prefeito Roberto Naves (Republicanos) respondeu ao questionamento do vereador João da Luz (UB) sobre o pedido de aumento da passagem do transporte coletivo feito pela Urban.

A concessionária pediu que atual tarifa de R$ 5.50 vá para R$ 7.50 afim de garantir a solvência da operação.

Segundo o prefeito, desde o ano passado a empresa queira esse reajuste e defendeu que Anápolis tenha os mesmos subsídios e isenção do ICMS dados aos municípios que compõem a Região Metropolitana.

“Tentei muito isso com o governador”, disse Roberto.

Antes de encerrar o assunto, e a participação na audiência da Câmara Municipal alegando o “avançar das horas”, Roberto apontou que a Urban queria a elevação do preço da passagem desde o ano passado. Mas, segundo ele, a Agência Reguladora do Município (ARM) conseguiu ‘segurar’.

Promessa não cumprida

Em 2020, durante a campanha, Roberto Naves prometeu que os anapolinos usuários do transporte coletivo pagariam apenas 50% da tarifa caso fosse reeleito.

*Colaborou Danilo Boaventura