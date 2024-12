Justiça determina intervenção do Governo de Goiás na Saúde de Goiânia

Responsável será nomeado por Caiado e intervenção será até o dia 31 de dezembro

Pedro Hara - 09 de dezembro de 2024

Relator do processo, desembargador Jeronymo Pedro Villas Boas. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) acatou o pedido do Ministério Público de Goiás (MPGO) e determinou, na tarde desta segunda-feira (09), a intervenção do Governo Estadual na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia.

A intervenção terá duração até o dia 31 de dezembro, data em que termina o mandato do atual prefeito, Rogério Cruz (SD). Assim, já no primeiro dia de gestão, Sandro Mabel (UB) poderá nomear um novo titular para a pasta, que terá autonomia total para conduzir os trabalhos.

No entanto, o próximo chefe do Executivo deverá apresentar, em até 90 dias, as medidas tomadas para solucionar os problemas no atendimento, conforme denunciado pelo MPGO.

A nomeação do interventor deverá ser feita por Ronaldo Caiado (UB). Na última sexta-feira (06), o Governo Estadual informou que só se manifestaria após a decisão judicial.

O secretário de Finanças, Cleyton Menezes, terá 24h para cadastrar o administrador nomeado e seus auxiliares no sistema de ordenação de despesas.

Os pagamentos para fornecedores e prestadores de serviços serão realizados após diálogo com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do TJ-GO.