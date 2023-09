Goiana conquista o Brasil por um motivo que só quem é raiz vai entender

A goiana Daniella Fernandes está dominando a internet e se tornando cada vez mais popular no TikTok por um motivo um tanto quanto inusitado, mas que, sem dúvidas, está dando super certo para ela.

Asco de alguns, mas paixão de outros – especialmente os que se consideram “raiz” – os vídeos de extração de cravos e espinhas aos quais ela reage renderam, ao total, quase três milhões de curtidas no perfil da jovem.

Em uma das publicações, que inclusive acumula mais de 1,7 milhão de visualizações, Daniella mostra justamente o procedimento para a retirada de um cravo, tudo acompanhado de muito humor e trejeitos típicos de Goiás.

“Certeza que quando ela nasceu a mãe achou que era uma pinta”, brincou a influencer.

Nos comentários, os usuários adoraram o conteúdo, embora reconhecessem o quão desconfortável e estranho as imagens fossem.

“Tá aí algo que eu não sabia que não tinha que ver, narração de extração de cravos, com pitadas de humor”, declarou um internauta.

“A narração e o sotaque da narradora é o melhor”, elogiou outro.

Apesar do sucesso, ela não esconde as raízes goianas, muito pelo contrário. Isso porque a criadora de conteúdo deixa bem explícito até mesmo na descrição do perfil que ela é goiana, e não mineira – justamente para os amantes do sotaque não se confundirem pela similaridade.