Governo de Goiás lança edital com 4 mil vagas para bolsas de estudo de até R$ 5,8 mil

O Governo de Goiás lançou, na quinta-feira (28), o edital de seleção para novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Ao todo, foram disponibilizadas 4 mil bolsas de estudos – sendo mil integrais e 3 mil parciais – para a primeira graduação para estudantes.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 08 e 19 de janeiro de 2024 e o edital está disponível no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). O benefício é referente ao semestre 2024/1.

Podem participar da seleção os estudantes que estejam em situação de vulnerabilidade social, sejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e possuam vaga na Instituição de Ensino Superior (IES).

As bolsas integrais contemplam valores mensais limitados a R$ 1.500. Já as parciais, são para 50% do valor da mensalidade de até R$ 650.

No caso de estudantes dos cursos de Medicina ou Odontologia, os limites para o benefício integral são de R$ 5.800, enquanto o benefício parcial é de R$ 2.900.

Além da oferta de bolsas, o programa também conta com acompanhamento socioassistencial, além do Banco de Oportunidades – iniciativa que visa promover a integração do beneficiária ao mundo do trabalho.

Mais informações estão disponíveis no edital.