Motorista que aterrorizou passageiros ao se recusar a abrir portas de ônibus é suspenso pela Urban

O motorista de ônibus que causou uma baita confusão em Anápolis ao fechar as portas do ônibus e não deixar as pessoas descerem foi suspenso das atividades que exercia.

A decisão foi comunicada ao Portal 6, nesta sexta-feira (29), pelo diretor jurídico do Grupo São José, dono da Urban, Carlos Leão.

Segundo ele, “o motorista será suspenso para apuração dos fatos, a fim de que seja adotada as devidas providências”.

O episódio aconteceu no fim da noite de quinta-feira (28), por volta das 22h30, em um transporte coletivo que saía do Residencial Leblon – na região Leste da cidade.

Uma das pessoas presentes no momento de desespero, e que preferiu não se identificar, registrou tudo em vídeo e encaminhou a denúncia à reportagem.

O relato afirma que o motorista teria começado a discutir com um motociclista que trafegava pela via e então acelerou o veículo, sem permitir com que os ocupantes saíssem.

Nas imagens, é possível ver o sufoco dos passageiros que imploravam para que as portas fossem abertas e eles pudessem descer.

Em meio aos gritos dos ocupantes, o profissional teria, enfim, desistido da perseguição e reduzido um pouco a velocidade, abrindo as portas momentaneamente logo depois.

Neste momento, uma mulher teria tentado sair do ônibus e, segundo a testemunha, se machucado no momento do desembarque.

“Eu não tô nem aí pra nada não”, teria dito o motorista, o que aumentou ainda mais o medo nos demais ocupantes.

No final, ninguém mais se feriu e todos os demais passageiros conseguiram sair em segurança do veículo.