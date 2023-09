Preço do litro da gasolina tem diferença de quase R$ 1 entre postos de Anápolis

Mais uma vez, o preço dos combustíveis voltou a subir no Brasil, com os valores já pesando na hora de encher o tanque.

Para se ter uma ideia, apenas entre os dias 10 e 16 de setembro e a última semana, entre os dias 17 e 23, a gasolina oscilou mais de R$ 0,10 (de R$ 5,61 para R$ 5,73), segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Diante disso, o Portal 6 realizou um levantamento entre os postos de combustíveis de Anápolis, para ajudar os motoristas na hora de abastecer.

Os preços foram consultados na noite desta quinta-feira (28), por meio do aplicativo Eon, da Secretaria da Economia de Goiás.

Os valores mais “salgados” no município foram registrados em dois estabelecimentos: Posto Presidente, na BR-153, e Comercial Araguaia, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), estando o litro da gasolina listado no valor de R$ 5,89.

Logo em segundo lugar, ficou o Posto Popular, no Adriana Parque, onde o litro bateu R$ 5,88.

Do outro lado da moeda, o Posto Paraíso, na Avenida Pedro Ludovico, tem o valor mais barato do combustível na cidade, marcando R$ 5,03 e sendo imediatamente seguido pelo Posto São Luiz, no Jardim das Américas, onde o litro está sendo ofertado por R$ 5,34.

Comparando os dois extremos, a diferença do valor da gasolina em Anápolis chega a R$ 0,86 – o que, com certeza, já faz uma grande diferença na conta de quem planeja abastecer.