Restaurantes e bares goianos pedem a volta do horário de verão

Ainda se recuperando dos efeitos da pandemia do Covid-19, o setor de bares e restaurantes clama pela volta do horário de verão. De acordo com representantes da categoria, não se trata de uma discussão de poupar energia e sim de movimentar a economia – gerando uma capacidade de aumento nas vendas de até 15%.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) chegou a enviar uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o pedido, com o argumento de que o retorno do horário de verão, suspenso desde 2019, proporciona mais tempo de luz natural e favorece a permanência e consumo nos estabelecimentos.

Ao Portal 6, o presidente da Abrasel Goiás, Danillo Ramos, explicou que, com os dias mais longos, os consumidores se sentem mais estimulados a saírem no final do expediente e, com isso, os locais podem aplicar mais promoções de ‘happy hour’.

“Estamos falando de geração de mais empregos e renda para a sociedade. Nós somos os maiores empregadores do país.”, destacou o dono do Piry Cozinha Nordestina. Segundo a associação, o setor gera renda direta para mais de 07 milhões de brasileiros e tem cerca de 1,5 milhão de empreendimentos no país.

De acordo com Danillo, a ampliação de tempo significaria o crescimento de 10% a 15% do faturamento de um bar ou restaurante. O segundo semestre, principalmente, é de maior movimento e, com a mudança, os locais podem ampliar ainda mais o quadro de funcionários.

“Entendemos que é uma questão polêmica, mas não se trata só de consumo de energia. Ficamos felizes do país não passar por uma crise energética como já passou, mas há outros fatores que devem ser analisados, principalmente economia, emprego e renda, coisas que o Brasil precisa tanto”, afirmou.

O representante goiano destacou que o objetivo do pedido é aprofundar o debate sobre o horário de verão e as expectativas de que isso seja possível são positivas.