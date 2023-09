BR’s que cortam Goiás tem aumento de pedágio autorizado pela ANTT; veja os valores

Os pedágios da BR-153, entre Anápolis e Aliança do Norte (TO), assim como das BRs 080 e 414, terão aumento no valor da tarifa a partir desta terça-feira (03). O reajuste será de 4,61%.

O incremento foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e se trata do primeiro concedido à Ecovias do Araguaia, a concessionária das vias.

Assim, a nova tarifa para automóveis que trafegam pelo pedágio em Porangatu, na BR-153, será de R$ 11,40. Em Estrela do Norte, R$ 11; em Campinorte e Hidrolina, R$ 13,60, e em Jaraguá, R$ 14,80.

Já na BR-080, o valor será de R$ 13,60 em Santa Rita do Novo Destino. No pedágio da BR-414, em Corumbá, a tarifa será do mesmo valor. Saiba todos os valores a depender do porte do veículo, aqui.

“Anualmente, por força contratual, a ANTT realiza o reajuste e a revisão das tarifas de pedágio das concessões, considerando a correção monetária, a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), o equilíbrio econômico-financeiro e o arredondamento tarifário”, afirmou o órgão.

Além da alteração da tarifa, a concessionária também tem até o dia 07 para entregar todas as as obras iniciais, visto que marca um ano do começo a administração.

Entre as mudanças, estão a recuperação da pavimentação asfáltica do trecho de 850 km, implantação de sinalização, limpeza, roçagem e recuperação da iluminação no trecho urbano de Anápolis.