Casal viraliza ao revelar tática milagrosa usada por ‘cupido’ de Anápolis

Encontrar o verdadeiro amor é o sonho de muita gente por aí. Porém, na correria do dia a dia, há quem tenha dificuldades em saber como chegar na pessoa desejada.

Mas, provando que, às vezes, tudo o que basta é um pouco de atitude e sinceridade, um pastor de Anápolis deu uma verdadeira aula de como arrebatar de vez a paixão, tudo com a pequena ajuda de uma amiga ‘cupido’.

A estratégia foi revelada por Ana Paula Nunes, que mostrou como o marido Diego conseguiu quebrar o gelo e conquistá-la.

Nas redes sociais, a felizarda compartilhou que uma garota do meio religioso teria mandado uma mensagem, alegando que um amigo, que era pastor, seria uma boa combinação com ela.

Em um primeiro momento, Ana dispensou a sugestão, visto que ainda nem conhecia Diego e também por acreditar que não fosse uma boa ideia.

Porém, o que não sabia, é que a ‘cupido’ também falava sobre ela para o líder religioso o tempo todo, fazendo com que o pretendente tomasse atitude e a procurasse para sugerir que os dois pudessem se conhecer melhor.

“Boa tarde Ana Paula, tudo bem contigo? Sou o Diego, professor aqui no Seteceb, em Anápolis. Uma das minhas alunas tem falado bastante de ti, acho que ela é sua fã. Conferi seu Instagram e li alguns dos seus textos, você parece mesmo ser uma menina muito interessante. Então, tomei a liberdade de te dar um oi”, disse o pastor no primeiro contato.

“Apesar de eu ter chegado no seu direct de forma inusitada, com alguém que você nem conhece intermediando, eu tenho genuíno interesse em tentar te conhecer, se você deixar, obviamente. Porém, entenderei completamente se você achar que isso é out of line”, continuou.

A conversa fluiu muito bem a partir daí. Ana e Diego começaram um relacionamento e vão celebrar, em breve, um ano de matrimônio. A publicação contando a história já acumula mais de 100 mil visualizações.

Nos comentários, usuários pareceram aprovar a coragem do pastor, além da técnica da amiga ‘cupido’.

“Moral da história: homens, tomem uma atitude”, escreveu um internauta. “Isso é uma aula de como se junta casais”, concordou outra.