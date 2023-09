Funcionária descobre segredo do patrão, acoberta as mentiras e recebe prêmio de R$ 100 mil

Viralizou nas redes sociais a história de uma trabalhadora que descobriu a traição do patrão e quis acobertar a farsa. Ela só não imaginava que poderia receber R$ 100 mil pela ação ‘solidária’.

Sem se identificar e sem mencionar qual a loja, a mulher compartilhou o relato com um perfil de histórias do TikTok. No vídeo, é possível ouvir o áudio sobreposto em imagens satisfatórias.

Ela começa explicando que começou a trabalhar pois estava desempregada e as contas de casa estavam atrasadas. Por essa razão, nem questionou o turno encarregado. A autora do relato explicou que fechava a loja todos os dias sozinha, às 21h.

Em um dia comum, ela percebeu que o patrão passou a levar a ‘namorada’ bonita, nova e educada, todos os dias, às 19h30, para a empresa. Os dois ficavam juntos em um quarto secreto – que somente ele tinha as chaves.

Como os dois eram simpáticos e ela precisava do dinheiro, não se importou com a situação. Até que alguns dias depois conheceu a verdadeira esposa do patrão, que foi até o estabelecimento.

“Do nada a mulher chegou e começou a surtar, gritando com os funcionários. Tinha uma menina lá que usava aquelas tranças no cabelo. Então, ela surtou com a menina e disse que ela tava com um cabelo nojento”, disse no vídeo.

As falas racistas da esposa do patrão deixou a funcionária escandalizada. Depois disso, ela entendeu o que estava acontecendo no período da noite, mas continuou sem dizer nada, até porque apenas ela sabia do romance extraconjugal.

Virada de chave

Depois de mais alguns dias, a esposa oficial retornou à loja no período noturno, brigando com a mulher e questionando onde estava o patrão. A autora do relato confessou que ficou sem reação e disse apenas ‘se você não sabe do seu marido, imagina eu’.

A mulher saiu e a trabalhadora aproveitou para contar tudo ao chefe. Ele agradeceu e antes de conseguir fugir, a parceira voltou à loja. Rapidamente, a funcionária levou a amante para o banheiro, para que o casal se resolvesse a sós.

A traição passou despercebida e, no dia seguinte, o dono da empresa chamou a colaboradora para a agradecer pela atitude. Ele ofereceu R$ 15 mil como presente e ainda um bônus de R$ 1,5 mil a mais, mensalmente, caso ela levasse a omissão à diante.

Dito e feito! Além dos R$ 15 mil, ela passou a receber o salário com um bom acréscimo por vários meses, totalizando R$ 100 mil – ao final das contas.

Não se arrepende

Por fim, na parte 2 da história publicada no TikTok, a autora da confissão revelou não se arrepender, principalmente pela forma em que a esposa tratava a todos.

“Eu sei que foi errado da minha parte aceitar. Foi errado. Mas gente, a mulher dele era o cão. Falou mal das tranças da menina, era insuportável, gritava com todo mundo e a amante dele era um amor, me levava lanches. […] Ela mereceu as gaias”, finalizou.

Assista!