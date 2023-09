É comum termos um contato específico no WhatsApp que não curtimos muito ou não querermos que ele (a) acompanhe tudo o que postamos no status. No entanto, você sabia que é possível impedir que alguém veja seu WhatsApp sem precisar bloquear o contato? Pois é.

Dessa maneira, você conseguirá impedir com que o outro fique bisbilhotando a sua vida sem que seja preciso tirá-lo de vez do seu aplicativo de mensagens.

Saiba como impedir que alguém veja seu WhatsApp sem precisar bloquear

Se você está incomodado com algum contato específico no seu WhatsApp, mas não quer bloqueá-lo? Uma solução rápida e prática pode impedir que alguém veja o seu WhatsApp e, de quebra, poderá evitar que você tenha que tirá-la de vez da sua plataforma.

A ação pode ser realizada nas configurações do próprio aplicativo de mensagens, de forma rápida e prática sem necessidade de instalar outro aplicativo. O recurso está liberado para celulares Android e iOS.

Vale ressaltar que até então o padrão do aplicativo de mensagens permite que todas as pessoas que possuam o seu número salvo verifiquem o status da plataforma.

Para conseguir realizar a ação, primeiramente é necessário abrir o aplicativo no WhatsApp e, posteriormente, ir até a barra de recursos e clicar na tela dos Status, que irá aparecer com a opção “Atualizações”.

Logo em seguida, é necessário ir até as configurações – que aparece como três pontinhos para quem tem iPhone e três barrinhas para quem possui Android.

Depois vá até as configurações, selecione a opção “Privacidade dos Status”, em que irão aparecer as opções “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto” e “Compartilhar somente com…”.

Posteriormente, selecione a opção “Meus contatos, exceto…”; onde será aberta uma lista de contatos e, em seguida, selecione quem você não quer que visualize o seu status.

Por fim, basta escolher e clicar em “Concluir” ou “Ok”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!