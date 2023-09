Thiaguinho e convidados movimentam Goiânia com edição especial da Tardezinha

Goiânia recebe neste sábado (30) a turnê Tardezinha com Thiaguinho e convidados. Idealizado pelo cantor e com patrocínio da Itaipava, show especial ocorre no Estádio Serra Dourada e são esperadas cerca de 25 mil pessoas.

Ao longo da turnê, em edições anteriores Thiaguinho recebeu, no palco, convidados como Péricles, IZA, Rodriguinho, Alexandre Pires, Belo, Ferrugem, Ludmilla, Rael, Marcelo D2, Di Ferrero, Atitude 67 e Léo Santana.

O cantor, que em 2022 completou 20 anos de carreira, reúne na turnê clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000.

“São músicas que crescemos ouvindo e que estão na nossa memória, que todo mundo sabe cantar. É por isso que as pessoas gostam tanto da Tardezinha”, declara Thiaguinho.

O evento traz como bebida oficial a Ita-Draft, o chopp na lata da marca pertencente ao Grupo Petrópolis. A cervejaria lançou recentemente uma edição do produto tematizada do evento “Tardezinha”, com o rosto do cantor na ilustração.

Como parte da experiência, a marca oferecerá ao público copos personalizados. Já a cobertura do show ficará por conta de um time de influenciadores que irá registrar os momentos nas redes sociais da Itaipava.

A Tardezinha terá, ao todo, 26 apresentações em 90% dos estados do Brasil e estima impactar 750 mil pessoas fisicamente e mais de 100 milhões de pessoas em todo o ano.