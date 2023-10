Ferraris, Lamborghini e Mercedes: conheça coleção de carros de luxo de Gusttavo Lima avaliada em mais de R$ 24 milhões

Quando o assunto é luxo e ostentação, a coleção de carros do cantor Gusttavo Lima mostra que domina o tema e surpreende no quesito glamour.

Avaliado em cerca de mais de R$ 24,8 milhões, o acervo conta com modelos milionários que vão desde Ferraris e Lamborghini até Mercedes e Cadillac’s.

Um dos tesouros que se destaca e foi comprado recentemente pelo ‘embaixador’ foi um Rolls Royce, que possui apenas 11 unidades em circulação no Brasil.

Embora o preço do veículo varie de R$ 4 até R$ 7 milhões, o valor desembolsado por Gusttavo no novo automóvel superou a média e custou, ao todo, R$ 13 milhões.

Para se ter uma ideia, o carro é composto por uma carroceria e para-lamas alargados, além de sistemas de escape que podem ser escolhidos com gerenciamento eletrônico de som, motor V12 Biturbo e uma potência elevada de aceleração em 685cv.

Outro destaque é a Lamborghini Urus amarela, adquirida pelo cantor em 2022. O carro é avaliado em R$ 3,7 milhões e conta com motor 4.0 V8 biturbo e 650 cv de potência.

Ao todo, existem apenas 20 unidades importadas do automóvel no Brasil e celebridades internacionais como Cristiano Ronaldo e Kim Kardashian também possuem o veículo.

A Ferrari FF é outra integrante da lista. Com um preço médio de cerca de R$ 3,3 milhões, o carro conta com motor V12 e 660 cv de potência e é mais um dos ‘queridinhos’ do sertanejo.

A Mercedes-Benz AMG GT 63S também participa da coleção de luxo do embaixador. O automóvel é equipado com um motor 4.0 V8 biturbo e 639 cv de potência. Ele está avaliado em R$ 2,4 milhões.

Além dos veículos, Gusttavo possui uma Ferrari 458 Spider, detentora de um motor 4.5 V8 biturbo e desenvolve 570 cv de potência. Ela foi envelopada em preto, ofertando um visual “fosco” ainda mais exclusivo para o veículo da famosa marca italiana, e custou cerca de R$ 2 milhões.

Por fim, encerrando a coleção, está o Cadillac Escalade Platinum, que custa cerca de R$ 446 mil e possui um motor de 416 cv.