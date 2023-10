Semana começa com previsão de tempestades, ventos e raios em cidades de Goiás; veja quais

A primeira segunda-feira (02) de outubro será marcada por tempestades, ventos, raios e granizo em diferentes cidades do estado. Pelo menos é o que aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com a instituição, a combinação entre calor e umidade poderá favorecer a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do território.

As regiões mais afetadas devem ser o Centro e o Sudoeste, com expectativa de um volume de água de 15 mm. Logo atrás, aparecem Oeste e Sul com 10 mm, cada. Norte e Leste devem ter 8 mm, na ordem.

Entre os municípios, Itumbiara e Rio Verde lideram e podem receber 10 e 7 mm, respectivamente. Nesses locais, conforme a previsão, haverá variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas.

Em Anápolis, Catalão, Jataí, Cumari, Ipameri e Iporá a expectativa é de 6 mm, cada. Enquanto isso, Goiânia, Goiatuba, Davinópolis, Santa Helena, Cristalina, Formosa, Nova Aurora, Três Ranchos, Goiandira, Ouvidor e Luziânia devem ter 5 mm.

Já em Goianésia, a previsão é de um volume de água de 4 mm, – cenário similar ao traçado para as cidades de Porangatu e Ceres, que podem receber 3 mm, respectivamente.

Na outra ponta, estão Flores de Goiás e Rubiataba, que aparecem com 2 mm, em cada.