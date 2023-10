Se o intuito é se destacar no mercado e obter uma boa remuneração, os cursos técnicos podem ser um ótimo caminho para isso. Não é atoa que as modalidades vem sido visadas. Isso porque existem alguns deles que dão dinheiro e tem vagas de emprego sobrando no Brasil.

Quer saber quais são? Leia até o final e descubra.

6 cursos técnicos que dão dinheiro e têm vagas de emprego sobrando

1. Técnico em Têxtil:

Este curso, com uma média salarial de R$3.405,00 e uma carga horária de aproximadamente 1200 horas, proporciona aos alunos conhecimento técnico e prático essencial para ingressarem na indústria têxtil. Ele capacita os estudantes a desenvolverem competências que envolvem o uso eficiente de recursos e a aplicação das regulamentações pertinentes ao setor produtivo têxtil.

2.Técnico em Logística

Com o aumento do comércio eletrônico e a complexidade da cadeia de suprimentos, profissionais de logística são cada vez mais necessários. Não é atoa que profissionais do segmento tenham um salário médio de R$2.369. Então, fica a dica!

3.Técnico em Manutenção Automotiva

O curso de técnico em manutenção automotiva também é mais um ramo que vem chamando a atenção. Isso porque profissionais da área tem um salário médio de R$2.437.

Vale ressaltar que o curso prepara os alunos para lidar com motores, sistemas elétricos, suspensão e outros aspectos cruciais da manutenção automotiva.

4. Técnico em Alimentos

Com carga horária de cerca de 1200 horas e salário médio de R$1.885 a indústria de alimentos é uma das mais robustas em termos de emprego. Profissionais com conhecimento em segurança alimentar, produção e controle de qualidade de alimentos são sempre procurados para trabalhar em fábricas, restaurantes, supermercados e laboratórios.

5. Técnico em Redes de Computadores

Um dos cursos técnicos que pode levar você a faturar bem é o de redes de computadores. Com 1000 horas de duração e salário médio inicial de R$1.915 os profissionais dessa áreas são responsáveis por projetar, implementar e manter infraestruturas de rede, sendo muito requisitados em empresas de tecnologia, telecomunicações e instituições de ensino.

6. Técnico em Edificações

Com o crescimento constante da construção civil, técnicos em edificações têm um papel crucial na supervisão e coordenação de projetos de construção. Este curso oferece oportunidades em escritórios de arquitetura, construtoras e órgãos públicos. O salário médio é de R$2.609.

