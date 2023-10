Carro particular capota e corpo enrolado em lençóis é arremessado na BR-060

Um caso inusitado chamou atenção na manhã desta segunda-feira (02), na BR-060. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Técnico Científica foram acionadas após um veículo capotar e um corpo humano ser arremessado para fora. A situação aconteceu no perímetro urbano de Rio Verde, Sudoeste do estado.

Com o acidente, os vidros foram quebrados e, assim, o corpo, que estava envolvido em lençóis, foi parar na parte externa – às margens da rodovia.

Com isso, agora os agentes buscam entender tanto as circunstâncias do acidente quanto a identidade do corpo – além do condutor do veículo, que fugiu do local.

Câmeras de monitoramento instaladas nas empresas da região devem ajudar a desvendar o mistério.

Entretanto, vale ressaltar que não se trata um carro funerário. O veículo está registrado no município de Rio Verde e dentro dele havia diversos objetos residenciais, como botijão de gás e uma televisão.