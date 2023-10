O WhatsApp Web é um aplicativo da plataforma de mensagens instantâneas com a funcionalidade de ser usado diretamente no seu computador e destinado a quem não tem muito interesse em ficar mexendo no celular o tempo todo.

É uma forma de extensão da conta da plataforma sem precisar que você necessite de fazer alguma instalação.

Nele, as mensagens que você envia e recebe aparecem diretamente espelhadas na tela podendo ser visualizadas tanto no computador quanto com o smartphone.

Só que existem vários perigos de se usar esse app. Por isso, separamos para você algumas coisas que, em hipótese alguma, devem ser abertas no WhatsApp Web. Confira só!

6 coisas que, em hipótese alguma, devem ser abertas no WhatsApp Web:

1. Links duvidosos

Evite abrir links de fontes desconhecidas, pois eles podem ser phishing ou conter malware. Muita gente mal intencionada dispara esses conteúdos para roubar dados ou até mesmo limpar a conta bancária de uma pessoa na internet.

2. Mensagens suspeitas

Se você receber mensagens de contatos desconhecidos ou com conteúdo duvidoso, é melhor não abri-las. Apague a conversa, bloqueie o número e, se precisar, abra boletim de ocorrência. Fique longe de mensagens desconhecidas.

3. Arquivos de origem desconhecida

Evite abrir arquivos compartilhados por desconhecidos, pois eles podem conter vírus ou malware. O que mais se tem hoje em dia é gente tentando dar golpe no aplicativo de mensagens, então manter distância de arquivos duvidosos é uma forma segura de evitar futuras dores de cabeça.

4. Informações pessoais sensíveis

Não compartilhe informações como números de cartão de crédito, senhas ou informações de identificação pessoal através do WhatsApp Web.

Não mande foto de seus documentos, muito menos fale seus dados em ligações ou por meio de links que estranhos enviarem.

5. Conversas confidenciais

Certifique-se de que ninguém está observando a tela do seu computador enquanto você usa o WhatsApp Web para manter suas conversas privadas. Principalmente quando você tiver algum grupo de amigos que conversa bastante ou você possuir uma pessoa especial que esteja querendo ter algo além de uma amizade.

6. Conteúdo ilegal

Não compartilhe ou abra conteúdo ilegal, como pornografia infantil, discurso de ódio, ou qualquer coisa que viole os termos de serviço do WhatsApp.

Internet atualmente não é terra sem lei como muitos imaginam e as pessoas acabam respondendo judicialmente por tudo que elas fazem, compartilham por lá. Tenha muito cuidado e discernimento com os conteúdos que envia para as outras pessoas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!