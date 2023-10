Todo mundo já ouviu falar que as plataformas digitais têm muitos dados pessoais nossos, mas já parou para pensar sobre a existência de uma função secreta no WhatsApp que te conta exatamente o que o aplicativo sabe sobre você?

Pode parecer algo inacreditável, mas sim, existe! Essa opção pouquíssimo comentada começou a ganhar visibilidade recentemente e os internautas ficaram impressionados com os relatórios.

Agora, se você ficou curioso para saber o que o seu aplicativo sabe sobre você, é bom conferir o passo a passo que separamos logo abaixo e ficar por dentro de tudo. Veja só!

Função secreta no WhatsApp revela tudo que o aplicativo sabe sobre você:

Bom, o primeiro passo para descobrir tudo o que deseja é acessar as configurações do seu WhatsApp. É fundamental estar conectado na internet, seja em uma rede Wi-Fi ou seja através dos dados móveis do seu celular.

Depois disso, clique na opção ‘Conta’. Ao entrar na nova página, haverá a opção ‘Solicitar dados da minha conta’. É neste local em que você deve clicar.

Feito isso, a solicitação do relatório completo é feita e a plataforma te informará sobre o prazo para os dados serem entregues, que não ultrapassa a média de 04 dias.

Assim que o resumo for concluído, o próprio aplicativo te notificará. E um adendo importante é: não há a opção de cancelar a solicitação, depois que realizada.

Ah! Vale a pena lembrar que, caso você troque de número ou elimine sua conta, isso fará com que a demanda seja excluída naturalmente.

Fique atento com isso!

Para resolver quaisquer questões relacionadas a atrasos na entrega, discrepâncias de informações, erros de arquivo e similares, é necessário entrar em contato diretamente com a equipe de suporte do aplicativo de mensagens.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!