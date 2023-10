Não há nada pior do que estar se envolvendo com um homem e do nada ele começa a dar sinais de que tem outra mulher na jogada.

Nessas horas, para ele é mais conveniente manter as duas ali, do que de fato dar o fora em alguma delas.

Bom, e em um relacionamento de via dupla um dos lados sempre se dá mal, quando outra pista entra na área.

É por isso que a melhor saída é atentar-se a essa traição antes que seja tarde demais.

6 coisas que um homem passa a fazer quando está saindo com outra mulher:

1. Deixar de te mandar mensagens no WhatsApp

Começando nossa lista, uma das primeiras coisas que um homem faz quando começa a despertar o interesse por outra é deixar de mandar mensagens para a atual.

Na cabeça da grande maioria deles, não faz mais sentido ficar cativando um contato rotineiro com aquela que eles não querem mais.

2. Parar de interagir contigo nas redes sociais

Ao lado da ausência no WhatsApp, o cara que colocou uma segunda mulher em sua vida também deixa de interagir com a “principal” nas redes sociais.

Nessas horas, fica nítido o distanciamento, frieza e falta de interesse dele.

3. Não te chamar para sair

Obviamente, com outra mulher na fita, não rola continuar saindo com a parceira, né?

É por isso que esse claro sinal aqui surge gritante quando o boy arranjou outra, mas tá com medo de dispensar um dos lados.

4. Evitar qualquer conversa a respeito de vocês

Outra coisa que um cara faz quando está a fim de outra mulher é fugir de diálogos a respeito do seu atual relacionamento.

Ele faz isso para correr de suas responsabilidades com sua parceira.

5. Ter sempre uma desculpa na manga

É claro que um bom trainor vai ter um repertório extenso de desculpas para usar na hora de mascarar suas puladas de cerca.

Nessas horas vale falar que pegou engarrafamento, que o pneu furou, que o celular ficou sem bateria e assim por diante.

6. Ciúme sem motivo aparente

Por fim, outro ponto que os traidores começam a praticar é o ciúme possessivo e doentio, esse é um método para chamar a atenção para outra coisa e esconder suas traições.

Assim, demonstrando uma preocupação exagerada sobre você, acaba te manipulando para não notar as puladas de cerca.

