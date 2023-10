Bárbara Paz homenageia as próprias cicatrizes em exposição

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Bárbara Paz, 48, anunciou no Fantástico (Globo) que vai promover uma exposição no Rio de Janeiro, batizada de “Auto-Exposição”, com fotos artísticas que revelam suas cicatrizes no rosto.

Ela participou do programa no último final de semana, narrando a história de Luna Fenner, menina de 4 anos que nasceu com uma mancha no rosto e, por conta disso, sofreu assédio moral tanto de crianças como de adultos.

Bárbara, cujo rosto ficou marcado por um acidente de carro quando ela tinha 17 anos, diz se identificar com a situação da garotinha. “Estava começando a trabalhar como modelo, quando o meu rosto partiu ao meio. Então eu conheço bem os olhares que fazem com que a gente viva se escondendo, o que a gente faz para corrigir as nossas diversidades.”

Ela conta que usava maquiagem e o próprio cabelo para esconder as cicatrizes no convívio social. “Assim como uma menina negra querer alisar o cabelo, um adolescente gay que tem medo de mostrar a sua sexualidade, o meu esconderijo no caso para esconder as minhas cicatrizes foi o meu cabelo.”

Hoje bem resolvida com o assunto, Bárbara resolveu transformar suas cicatrizes em obra de arte. “Hoje sou eu e as minhas cicatrizes. Eu não existo sem elas. Estou fazendo uma homenagem às minhas cicatrizes. Porque acho, que mesmo depois de todas as cirurgias [para remover a mancha], a Luna vai seguir sendo diferente. Assim como são diferentes todas as crianças entre si.”

“Auto-Exposição” acontece entre os dias 11 de novembro e 2 de dezembro no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro.