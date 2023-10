Dominguinhos não nega que usou verba de confraternização dos servidores para fazer média com ex-vereadores

A Rápidas teve acesso ao documento que mostra todos os eventos previstos para ocorrer durante 2023 na Câmara de Anápolis.

A relação conta com nove eventos de janeiro a dezembro deste ano. A maioria são entregas de medalhas e comendas.

Além da solenidades oficiais, consta na relação a tradicional festa dos servidores — geralmente realizada no último trimestre.

Ao todo, as comemorações vão custar R$ 633,8 mil aos cofres da Câmara.

No entanto, a lista não conta com o jantar oferecido pelo presidente da Casa, vereador Domingos Paula (PV), em homenagem ao Dia do Vereador, na última sexta-feira (29).

Realizado sem licitação, o evento deverá ser pago com o valor de alguma outra solenidade prevista no cronograma inicial da Câmara.

Fontes desse poder ouvidas pela Rápidas sustentam que parte dos R$ 220 mil que seriam destinados para festa dos servidores foi revertido para o pagamento do jantar.

O Portal 6 questionou Dominguinhos a respeito, mas respondeu com um convite para a festa.

“Pedro, você é nosso convidado para a confraternização com o servidor público da câmara [no] dia 26 de outubro”, disse.

“Dia do Vereador” pode entrar no calendário oficial de Anápolis

Dominguinhos não parece ter se importado com as críticas que recebeu pelo mega “jantar maravilhoso” que ofereceu na Câmara para os atuais e ex-vereadores da Casa. Ao contrário, gostou tanto da festa que decidiu dobrar a aposta: apresentou um projeto de lei para colocar o Dia do Vereador, celebrado no dia 1° de outubro, no calendário oficial de Anápolis.

Notícia nada boa para os enfermeiros de Anápolis que esperam pagamento do piso

À Rápidas, a Prefeitura de Anápolis informou que o pagamento retroativo do piso salarial da enfermagem será realizado juntamente com a folha do mês de outubro.

A justificativa foi de que os R$ 7 milhões foram enviados na segunda-feira (02) pelo Governo Federal e que o salário já havia sido pago na sexta-feira (29 de setembro).

De acordo com a Prefeitura de Anápolis, o município tem até 30 dias para repassar os valores aos servidores.

Vale lembrar que durante a prestação de contas realizada na última quinta-feira (28), o prefeito Roberto Naves (Republicanos) disse que pagaria o piso assim que o dinheiro caísse na conta.

Márcio Corrêa quer criar regras mais duras para contratação de OS’s

O deputado federal Márcio Corrêa (MDB) apresentou um projeto de lei para criar regras mais rígidas para os contratos firmados entre municípios com organizações sociais (OS’s) que prestam serviço na área da saúde.

Segundo o parlamentar, o objetivo é melhorar a qualidade do gasto público e combater casos de corrupção.

Márcio justifica que o texto foi inspirado nas regras implementadas na rede estadual de saúde goiana pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

Minirreforma eleitoral não será votada a tempo

Pelas redes sociais, o relator da minirreforma eleitoral no Senado, Marcelo Castro (MDB – PI) informou que o projeto não será votado nesta semana na Casa.

Por isso, as novas regras que forem criadas não serão aplicadas no pleito de 2024.

Para que a nova legislação valesse, ela deveria ser votada até sexta-feira (06).

Firmado convênio entre Hospital do Câncer e Abadia de Goiás

A Prefeitura de Abadia de Goiás e o Hospital do Câncer de Goiás assinaram um convênio para realizar exames com o objetivo de diagnosticar precocemente o câncer de mama em moradoras da cidade.

A parceria atenderá mulheres entre 40 e 70 anos e serão ofertados consulta com especialista, ultrassonografia das mamas, mamografia e exames laboratoriais necessários para se detectar o câncer de mama.

Nota 10

Para o delegado Adelson Candeo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, que rapidamente está elucidando o caso da morte da jovem Larissa Araújo, de 25 anos.

O principal suspeito de matar a fisioterapeuta já está preso e antes de chegar em Goiás estava no Rio Grande do Norte.

Nota Zero

Para a Secretaria de Obras de Anápolis, que não concluiu as obras de interligação de águas pluviais da Avenida Belo Horizonte, no Residencial Victor Braga.

Matéria do jornalista Samuel Leão mostra que veículos estão atolando no lamaçal provocado pelas intervenções realizada pela pasta no local.

As obras tiveram início em janeiro e deveriam ser entregues em 120 dias, mas estão se estendendo e não há previsão de término.