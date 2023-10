Pancadas de chuva e novos picos de altas temperaturas; veja como fica o tempo em Goiás

Moradores de todas as regiões de Goiás devem se preparar para pancadas de chuva ao longo desta semana, com direito a rajadas de vento, raios e até granizo.

As pancadas isoladas já têm afetado o estado na última semana e, com isso, a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves, explicou ao Portal 6 que a previsão é de que o cenário continue.

O foco vai para a região Centro-Sul, onde há cidades como Goiânia, Anápolis e Goianésia. A profissional apontou que a expectativa para esses locais é de aproximadamente 50 mm de água ao longo dos próximos dias.

De acordo com Elizabete, as precipitações em formato de tempestade devem ocorrer com maior intensidade no Centro-Sul por causa das temperaturas elevadas acompanhadas da umidade, o que cria o cenário perfeito para instabilidade climática.

No entanto, todas as regiões estão suscetíveis às pancadas, embora em menor quantidade. O Norte de Goiás, por exemplo, está previsto para registrar aproximadamente 40 mm acumulados.

“Estamos em um período de transição entre o tempo seco e o tempo úmido, o que cria condições instáveis. Podemos ter chuvas em qualquer lugar esta semana”, afirmou.

Calor em Goiás

As chuvas intensas não significam trégua no calor goiano. Elizabete aponta que, nesta semana, os termômetros seguirão registrando uma média de 36º C, principalmente em dias com abertura de sol até às 15h.

Já na segunda quinzena de outubro, segundo a meteorologista, a previsão é de picos de temperatura, além de tempestades.

“Podemos chegar a 39º C durante o dia, e então ter chuvas no final da tarde, noite e até madrugada”, finalizou.