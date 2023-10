Prefeitura de Goiânia oferece mais de 900 vagas de trabalho nesta terça-feira (03); saiba como conseguir

A Prefeitura de Goiânia está disponibilizando 956 oportunidades de emprego nesta terça-feira (03).

Para se cadastrar, os interessados devem dirigir-se à sede do Sine, localizada na Rua 1 no Setor Central, com documentos de identificação, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho, seja em formato físico ou digital.

Além disso, também é possível agendar atendimento por meio do aplicativo Prefeitura 24h.

Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria (19), atendente de telemarketing (525), auxiliar administrativo (104), auxiliar de limpeza (25), vendedor interno (116).

No mais, há também para ajudante de serralheiro (03), alinhador de direção (02), analista de e-commerce (01), assistente administrativo (10), padeiro (07), atendente de balcão (05), entre outras.

Para saber de todas as oportunidades, clique aqui.