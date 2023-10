O mês de outubro promete ser muito próspero para algumas pessoas. No entanto, com isso, haverão alguns signos que vão ser consumidos com muita inveja das pessoas ruins ao redor, que não suportarão ver esse sucesso.

É importante aproveitar todos os detalhes desse cenário para crescer ainda mais, tirar toda gente ruim de suas vidas e, enfim, alcançar uma zona de estabilidade e conforto.

Mas se preparem! A inveja virá acompanhada de muitas ações ruins, como mentiras, trapaças e mais enganações. Aos que estão em um relacionamento fechado, cuidado com as insinuações. Essa pessoa pode querer tomar absolutamente tudo o que você tem.

Para entender melhor, confira quais os signos poderão ser mais afetados e como devem lidar com esse cenário. Veja só a lista abaixo!

3 signos que vão ser consumidos pela inveja e precisam se preparar:

1. Touro

Este mês será de muito sucesso, de conquistas, dinheiro e revelações para os nativos da casa de touro (sol e ascendente). Serão dias de muita felicidade.

E, obviamente, essa serenidade vai incomodar demais quem estiver por perto e não for de bem. Essa gente pode tentar destruir seus caminhos com todas as forças. Será preciso ser resiliente.

No trabalho, é bom medir as palavras com os colegas. Tem gente ali esperando apenas um deslize seu para ocupar o seu lugar.

2. Leão

A inveja também chegará para contaminar os leoninos, que precisarão colocar a fera para fora e espantar todas essas pessoas maldosas, interessadas em destruir os nativos.

Nem pense em sentir pena ou tentar ignorar a realidade! Existem sim pessoas invejosas por perto, querendo tudo o que você tem doado o sangue para conquistar. Não dá para entregar tudo de mãos beijadas.

Afaste-se de quem for preciso e preserve sua saúde mental! Ela vale muito!

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos poderão sentir a sorte chegando com tudo, a partir do dia 23 de outubro. É bom se preparar para as boas notícias e para a inveja que receberão por conta do sucesso.

A energia positiva deste novo ciclo poderá deixar muita gente ruim com raiva. Logo, as chances de tentarem derrubar os nativos com mentiras e intrigas são grandes.

Blindem-se e não caiam nas conversinhas tortas dessas pessoas!

