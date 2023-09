Todos merecem uma segunda chance e ser feliz de novo no amor, certo? Pois a notícia é boa então, já que haverá alguns signos que vão ser contemplados com essa vitória e, finalmente, amar muito de forma recíproca.

Os traumas do passado já não podem mais ocupar espaço na vida dessas pessoas, até mesmo porque o turbilhão de sentimentos que estão para chegar vai excluir totalmente a parte vazia e ruim.

O que passou, ficou pra trás e não há mais volta. Confie mais no processo e esteja com o coração aberto para receber tudo o que o universo tem separado para você!

Quer saber quais os signos que vão se apaixonar outra vez e amar muito? Então é bom conferir a lista que separamos abaixo! Veja só!

Os signos que vão ganhar uma segunda chance e ser feliz de novo no amor:

1. Touro

Os taurinos experimentaram bem, nos últimos meses, o dissabor de uma paixão frustrada. Tanto pela intensidade em que se jogaram, quanto por serem muito cabeça-dura.

De qualquer forma, as decepções são indiscutíveis. No entanto, tudo isso vai melhorar agora. Isso porque uma nova chance de amor está para chegar.

Tentem não fechar as portas tão cedo e se permitam mais. Alguém muito especial pode ter muito a acrescentar em sua vida!

2. Leão

Os leoninos também estão bem cansados das frustrações que vivenciaram nos últimos meses. Esses conversantes e ficantes foram realmente uma grande perda de tempo.

Porém, desta vez, tudo poderá ser diferente. Alguém carinhoso e cuidadoso poderá chegar para trazer o verdadeiro sentido para tudo.

A confiança e compatibilidade de vocês serão invejáveis. Inclusive, tenha cuidado com os “amiguinhos”.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos perderam muitas chances de amor neste ano. Fechando todas as portas possíveis, esses nativos experimentaram o sabor da solidão.

Mas isso tem tudo para acabar nos próximos dias. Existe alguém se aproximando devagarzinho, querendo conquistar um espaço nesse coração.

Experimente não ser tão duro consigo mesmo, nem mesmo com quem se aproximar. As relações podem ser mais leves do que imagina.

