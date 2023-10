Existem algumas profissões tidas como “masculinas” que despertam o desejo das mulheres pelos profissionais que as executam.

Pois são funções que mexem com o imaginário delas, principalmente como um possível fetiche sexual, profissional ou de cunho amoroso.

Apesar do foco das atenções ser na aparência dos usuários, o aplicativo de encontros Tinder reuniu dados de sua plataforma em uma pesquisa e separou algumas das profissões mais atraentes para as mulheres, segundo as curtidas alcançadas pelos usuários.

6 profissões masculinas que mais despertam os interesses das mulheres

1. Piloto

Seja ele de avião, helicóptero, jatinho, barco, trem, lancha, jet-ski, essa profissão está no top 3 de maiores preferências pelo sexo feminino. Qual é o tipo de piloto que mais lhes atraem, mulherada?

2. Bombeiro

Já chegando na segunda colocação, estaciona o carro do corpo de bombeiros para apagar o fogo de geral e mostrar que esse ofício de salvar muitas vidas pelo mundo é muito admirado por elas. Homens altos, malhados e de porte atlético são a predominância de alguns perfis que elas gostam.

3. Professor

Engana-se quem pensa que este profissional que atua em salas de aula escapa do olhar da mulherada. Sejam eles tímidos, descontraídos, sérios ou mais calmos, os professores também estão na lista dando uma aula de encanto.

4. Personal Trainer

Não podia faltar a profissão que cuida e exalta bastante do cuidado com o corpo e a mente, não é mesmo? São homens musculosos, saradões e de hábitos de vida bastante saudáveis também estão no ranking do Tinder, de acordo com as mulheres.

5. Policial

Talvez pela imagem de seriedade que essa função permite ou pelo simples imaginário que a figura masculina representada ali pode causar nelas que os policiais também estão no casting do aplicativo. Altos, baixos, fortes, magrinhos, tem de todo tipo e para todos os gostos. Autoridades em conquistar elas.

6. Militar

Sim, o ofício que também cuida bastante da parte física para atuar em guerras e a defesa da pátria também veio parar na listagem da plataforma de encontros e relacionamentos.

Os militares também estão na mente da mulherada, quando o assunto é profissão masculina que desperta um certo interesse nelas.

