Descubra quais são os colégios com as maiores mensalidades do Brasil (podem ultrapassar R$ 15 mil)

Essas instituições não apenas cobram caro, mas também oferecem experiências exclusivas, voltadas para um público com alto poder aquisitivo

Pedro Ribeiro - 10 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você sabia que existem colégios no Brasil com mensalidades que passam dos R$ 15 mil? Isso mesmo.

Algumas escolas de elite oferecem estruturas de alto padrão, ensino bilíngue e até programas internacionais desde a educação infantil até o ensino médio.

Um levantamento recente da revista Forbes revelou quais são os colégios mais caros do país.

A lista considera colégios que vão desde a educação infantil até o ensino médio, com foco em instituições que oferecem uma proposta pedagógica internacional.

A estrutura física, o currículo diferenciado, o ensino em dois idiomas e as parcerias com universidades estrangeiras são alguns dos fatores que encarecem essas mensalidades.

Esses colégios são voltados para famílias que buscam uma formação global para seus filhos, desde os primeiros anos escolares.

A líder do ranking: Avenues, em São Paulo

No topo da lista está a Avenues, localizada em São Paulo. Esse colégio cobra mensalidades que variam entre R$ 9 mil e R$ 15.182.

Além disso, a taxa de matrícula pode chegar a R$ 31 mil.

Fundada com base em um modelo internacional, a Avenues oferece ensino bilíngue, foco em inovação e um projeto pedagógico que visa preparar os alunos para universidades ao redor do mundo.

Desde 2023, ela lidera o ranking das escolas com mensalidades mais altas do Brasil.

Graded e Concept também se destacam

Em segundo lugar está a Graded, também situada na capital paulista.

As mensalidades da instituição variam de R$ 11.459 a R$ 14.221.

Já a Concept aparece em terceiro, com uma mensalidade fixa de R$ 13.340.

Assim como a Avenues, esses colégios têm um currículo internacional e são voltados a um público globalizado.

A concentração dessas instituições em São Paulo mostra como a cidade se tornou um polo da educação de alto padrão no país.

Nove das dez escolas mais caras estão em São Paulo

Dos dez colégios com as mensalidades mais altas do Brasil, nove estão localizados em São Paulo.

A única exceção é a Escola Americana do Rio de Janeiro, que ocupa a nona posição no ranking. Esse domínio paulista reforça o papel da cidade como referência em ensino bilíngue, internacional e exclusivo.

Os colégios de São Paulo contam com infraestrutura moderna, professores com formação no exterior e até intercâmbios desde o ensino fundamental.

Veja o ranking completo dos colégios mais caros do país

Avenues (São Paulo) – de R$ 9.000 a R$ 15.182; Graded (São Paulo) – de R$ 11.459 a R$ 14.221; Concept (São Paulo) – R$ 13.340; St. Paul’s School (São Paulo) – de R$ 10.533 a R$ 13.303; St. Francis College (São Paulo) – de R$ 10.205 a R$ 12.765; St. Nicholas (São Paulo) – de R$ 7.560 a R$ 12.730; Escola Lourenço Castanho (São Paulo) – de R$ 9.353 a R$ 11.103; Red House International School (São Paulo) – de R$ 6.319 a R$ 10.987; Escola Americana (Rio de Janeiro) – de R$ 7.440 a R$ 10.952; Chapel School (São Paulo) – de R$ 5.220 a R$ 10.773.

