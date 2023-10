Empresas chinesas miram investimento milionário em cidades goianas; saiba quais

China mira em Goiás para investir milhões em grandes empresas e escolheu três cidades para iniciar a “missão comercial”. São elas Anápolis, Aparecida de Goiânia e Itumbiara.

A partir do dia 03 de novembro, representantes goianos e empresários da potência asiática estarão negociando acordos de incentivos fiscais no estado. A viagem está sendo liderada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e deve ter duração de dez dias.

Assim, o foco vai para as empresas Weichai Power, YTO Group Corporation e BYD. Elas são das indústrias de motores, tratores e veículos, respectivamente.

Em Anápolis, a Cherry já anunciou a injeção de R$ 3 bilhões na fábrica da CAOA. Além disso, a BYD planeja crescer, sendo que já possui uma operação no Porto Seco Centro-Oeste. Embora já exista uma fábrica de ônibus elétricos em Campinas (SP) e planos de investimento para produzir carros elétricos em Camaçari (BA) na ordem dos R$ 3 bilhões, em Goiás, a empresa foca em logística e distribuição.

Já a YTO Group Corporation começou a negociar com o governo de Goiás no início de 2023 para a instalação de uma fábrica de máquinas agrícolas e de construção. Ainda não foi divulgado onde a empresa pretende se instalar, mas Aparecida está entre os locais mais prováveis.

O investimento inicial de uma das maiores fabricantes do setor da China está previsto para ser de R$ 200 milhões. Vale destacar que a Comazi já iniciou as importações de tratores no município.

Em Itumbiara, a empresa Weichai Power poderá investir em parceria com o grupo goiano Stemac Geradores de Energia. Desse modo, de acordo com o secretário estadual da Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga Filho, as negociações estão adiantadas e os detalhes serão divulgados com a assinatura dos contratos.