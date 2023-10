Goiânia recebe a 12ª edição da Marcha da Maconha com programação especial; confira

Nacionalmente famosa, a Marcha da Maconha é um evento que acontece em diversas cidades do país e, em Goiânia, chega à 12ª edição neste ano.

A manifestação ocorrerá no próximo domingo (08), a partir das 14h, mas a programação também conta com atividades já longo desta semana, além também de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

A pauta principal da mobilização é a legalização da planta em todo o território nacional, entretanto, outras frentes buscam a liberação do plantio e a facilitação do acesso aos medicamentos feitos a base de cannabis. O evento ocorre em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da descriminalização do consumo pessoal da maconha.

Ao Portal 6, o policial federal Fabrício Rosa, que integra a equipe organizadora, explicou que o evento ocorre de maneira pacífica e ordenada, sendo organizado por diversas frentes da causa atuantes na capital goiana.

“Nos reunimos com a Defensoria Pública (DP), o Ministério Público (MP) e a Polícia Militar (PM) para garantir a segurança e legitimidade do evento. Nossa luta não é para apoiar o uso de maconha, por isso quem não usa pode apoiar a causa também”, afirmou.

“O intuito é denunciar os efeitos negativos da política proibicionista, como, por exemplo, a guerra criada e que mata tanto jovens da periferia quanto policiais, a proibição de pesquisas científicas, a dificuldade de acesso para pessoas com fibromialgia, parkinson e outros, além do encarceramento em massa de indivíduos que não são efetivamente criminosos”, complementou.

Programação

Ao longo da recém-batizada “Semana da Legalização”, ocorrem atividades todos os dias, como palestras de psicólogos, um encontro com o Instituto de Patrimônio Histórico (IPHAN), rodas de conversa, cine debates, batalhas de rap e campeonatos de skate.

Para conferir em detalhes cada um dos eventos, basta acessar o perfil do coletivo Mente Sativa.

Amor indiscriminado

Uma das bases da mobilização é articulada pelo grupo Mães de Cannabis, que são genitoras cujos filhos têm necessidades especiais, por diversos transtornos, síndromes e outros, e precisam de medicamentos à base da planta.

Na última segunda-feira (02), elas se reuniram com os manifestantes na Casa de Vidro, onde experiências foram compartilhadas durante uma roda de conversa, expandindo os horizontes dos militantes engajados na Marcha. Elas e as crianças já participaram de outras edições e integrarão novamente as linhas de frente da manifestação.