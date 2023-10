A desculpa dada pela Prefeitura de Nerópolis para o não pagamento do piso da enfermagem

A exemplo do que está ocorrendo em Anápolis, os profissionais da enfermagem de Nerópolis, na região Metropolitana de Goiânia, estão sem receber os valores referentes ao complemento do piso da categoria enviados pelo Governo Federal aos municípios.

Os vereadores Elisa da Saúde (PSD) e Eufrásio Luiz (UB) se reuniram a portas fechadas com técnicos da Prefeitura de Nerópolis para contar explicações.

Aos parlamentares foi dito que a Administração enviará um projeto à Câmara Municipal para dar segurança jurídica aos pagamentos. A Rápidas apurou que essa providência só não foi tomada antes porque os cálculos de impacto orçamentários ainda não foram finalizados .

A previsão é de que o texto seja lido e votado na próxima semana. Assim que for sancionado pelo prefeito Gil Tavares (Republicanos), o dinheiro será depositado na conta dos servidores.

Na quarta-feira (04), cerca de 50 manifestantes protestaram em frente a porta da Prefeitura de Nerópolis pedindo o pagamento do piso.

Thaís Souza perdeu todos os processos que moveu contra o Portal 6

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que, pelos corredores da Câmara de Anápolis, a vereadora Thais Souza (PP) diz que possui um antídoto infalível para que não seja mais citada no Portal 6: processo.

Vale lembrar que essa tática já foi aplicada duas vezes pela parlamentar e ela foi derrotada em ambas. Atualmente, Thaís não vem sendo mencionada no site por não apresentar nada relevante no Legislativo.

Vereadores de Anápolis estão na bronca com Elinner Rosa

Secretária de Saúde de Anápolis, Elinner Rosa não está sendo encontrada pelos vereadores.

Parlamentares consultados pela Rápidas disseram que ela não os recebe, não responde e só aparece quando os pedidos já não precisam ser mais atendidos.

Vereador em Goiânia pode perder o cargo após decisão do TSE

O ministro Kássio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acatou a ação do PT e decidiu pela nulidade dos votos da chapa do PTB em Goiânia, nas eleições de 2020, por fraude na cota de gênero.

Nunes Marques também pediu o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários. Caso a decisão seja mantida, o vereador Léo José (PTB) perderá o cargo.

Servidores da Celg podem ser aproveitados em outras áreas

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) o projeto de lei que pretende realocar servidores da Celg novamente no serviço público.

A proposta é do deputado estadual Bruno Peixoto (UB) e visa lotar os trabalhadores em órgão da administração direta e indireta do estado. O interesse deve ser manifestado em até 12 meses após a aprovação do projeto.

Nota 10

Para a Prefeitura de Aparecida, que vai iluminar o perímetro urbano da BR-153 no município.

A implantação das luminárias teve início na última terça-feira (03) e a execução é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Mobilidade e Trânsito do Município (SMTA).

A previsão é de que a instalação dure 15 dias e o investimento é de R$ 500 mil.

Nota Zero

Para os vereadores faltosos de Anápolis que forçaram o encerramento da sessão ordinária desta quarta-feira (04) na Câmara.

Como não houve quórum suficiente, a sessão foi encerrada antes da abertura da ordem do dia.

Presidente da Casa, Domingos Paula (PV) tratou o episódio como sendo uma “vergonha”.

Rebatendo Dominguinhos, parlamentares ouvidos pela Rápidas sustentaram que o presidente encerrou a sessão porque, na verdade, estava com pressa para ir a Brasília. Apostam, inclusive, que ele vai solicitar diária da Casa.