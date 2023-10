Anápolis, Pirenópolis e Rio Quente ganham mais antenas 5G; veja quem terá internet mais rápida

Mais moradores de Anápolis, Pirenópolis e Rio Quente já podem contar com internet mais veloz. Isso porque a TIM instalou novas torres de tecnologia 5G nas três cidades como forma de impulsionar o turismo nas regiões.

Em Anápolis, por exemplo, a empresa ampliou o acesso à tecnologia para 119 bairros. “A chegada do 5G em Anápolis abre oportunidades para o investimento em tecnologia e inovação das grandes empresas que estão presentes no município”, afirmou a diretora da TIM Centro-Oeste e Norte, Graciela Berlezi.

“Com uma tecnologia muito mais rápida e segura, outros serviços podem ser desenvolvidos neste importante polo industrial para o estado”, complementou.

Pirenópolis e Rio Quente, por sua vez, foram selecionados pela empresa por serem importantes pontos turísticos. De acordo com a representante, a rota que envolve tais cidades e Caldas Novas está entre as mais procuradas do estado pelos viajantes.

“São cidades onde a rede 5G pode impulsionar a economia local, sobretudo o turismo, principal fonte de renda desses municípios. Estamos promovendo um salto de qualidade de conectividade entre os moradores da cidade e milhões de turistas que visitam os três municípios anualmente”, reforçou.

Além de Anápolis, Pirenópolis e Rio Quente, a tecnologia 5G da TIM já está presente em mais três cidades goianas: Goiânia, Caldas Novas e Aparecida de Goiânia.

Para acessar a rede, basta possuir um smartphone compatível com a tecnologia, sendo que não é necessário trocar o chip.