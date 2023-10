Festival Anapolino de Música acontece neste final de semana com os melhores talentos da cidade

A partir desta sexta-feira (06), terá início a 10ª edição do Festival Anapolino de Música (FAMU), reunindo alguns dos melhores talentos de Anápolis.

O evento vai se desenrolar até domingo (08), na Praça Dom Emanuel, e terá entrada gratuita.

No primeiro dia, a programação terá início às 17h30, se encerrando às 23h. Na data em questão, serão realizadas apresentações de artistas que se inscreveram para concorrer no FAMU e no FAMUZINHO, voltado para crianças mostrarem o talento em cima dos palcos.

Já no sábado (07), a programação começará às 09h, se estendendo até às 21h20, com pocket shows (performances de até 20 minutos) de dezenas de grupos musicais.

Por fim, no domingo (08) serão realizadas as últimas apresentações e a seleção final dos candidatos que concorrerão à melhor canção, na categoria single, e melhor show, na categoria pocket show.

As atividades terão início às 17h e se encerrarão às 21h.

Confira a seguir a programação completa para o FAMU:

06 de outubro

17h30 – Abertura – Parabólica

18h – Apresentação dos representantes das escolas do FAMUZINHO – Escola 01

18h15 – Apresentação dos representantes das escolas do FAMUZINHO – Escola 02

18h30 – Apresentação dos representantes das escolas do FAMUZINHO – Escola 03

18h45 – Abertura Competição Single

19h – Flávio Robbie

19h10 – Uander

19h20 – Luizon

19h30 – Isabella Rovo

19h40 – Deivyd&Júlio

19h50 – Os Cabra de Bigode

20h – Tayna Sampaio

20h10 – Ricardo de Pina

20h20 – Velho Cerrado

20h30 – Gruva

20h40 – A Isca

20h50 – Yago Paixão

21h – Tatiane Oliveira

21h10 – Tom Suassuna Trio

21h20 – Maria Teimosa

21h30 – Insinity

21h40 – Sarah Urzedo

21h50 – Mirante

22h – Sistema Reverso

22h10 – Sambadeiras do Cerrado Samba de Roda

22h20 – Apuração/Apresentação

23h – Encerramento/Resultado

07 de outubro

9h – Painel “Mercado da Música” com a participação de Esdras Nogueira, Léo Bigode e Luis Feitoza

16h – Reunião do Setorial de Música do Conselho Municipal de Cultura

17h – Abertura – Parabólica

17h45 – Abertura Competição Pocket

18h – Amanda Canto Violado

18h20 – Quintal de Santana

18h40 – Luccas Sena

19h – Emanuel Guimarães e Érika Ribeiro

19h20 – Marcus Moraes Quarteto

19h40 – Mandalla

20h – Escolta

20h20 – Chá de Gim

20h40 – Flor Furacão e o Forró Jazz do Cerrado

21h – Arquirival

21h20 – Apuração/ Apresentação

22h – Encerramento/ Resultado

08 de outubro

17h – Abertura – Parabólica

17h20 – Final Single

18h20 – Final Pocket Show

20h20 – Apuração

21h – Encerramento