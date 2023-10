Goiana conta como foi a reação ao descobrir gravidez raríssima de quadrigêmeos

A goianiense Kassia Cristina Freitas, já mãe do pequeno Davi, de 04 anos, resolveu embarcar em uma nova gestação com o intuito de aumentar a família. Acontece que o desejo dela parece ter dado certo demais, tanto que descobriu estar grávida de quadrigêmeos.

Ao Portal 6, a gestora de marketing contou que esperava há muito tempo ter outro filho, e disse que, se não conseguisse até os 40 anos, desistiria de vez. Pois bem, foi justamente este ano, no qual completa 39, que chegou a tão esperada notícia.

“Pedi tanto a Deus e por tanto tempo para ter outras crianças que ele resolveu mandar os quatro logo de uma vez”, brincou.

A gravidez foi descoberta em junho deste ano, mês no qual ela também teve a revelação do número de bebês que estava gestando.

“Eu fui fazer um ultrassom porque estava preocupada com a saúde do neném, e o médico perguntou se eu já sabia que eram mais de um”, contou.

“Na hora, eu fiquei muito feliz, perguntei se eram gêmeos, daí ele me mostrou a tela e mandou eu contar os pontinhos que eu via. Aí eu falei que eram quatro, meio sem entender, e ele me deu os parabéns, porque eu era mãe de quadrigêmeos e que era algo muito raro”, continuou.

Questionada acerca dos nomes, a resposta já estava pronta. Serão dois casais: Aurora e Lívia Luísa e também Ulisses e Ícaro, sendo cada dupla de nenéns idênticos.

Apesar do choque inicial, Kássia revelou que o susto logo foi superado pela felicidade. Ela também afirmou estar recebendo o apoio de toda a família, inclusive da parte paterna das crianças.

“Minha mãe é quem mais tem me ajudado em tudo isso. Como eu tenho que passar a maior parte do dia sentada, sem fazer esforço, ela tem me ajudado muito com o Davi, preparando as comidas, lavando as roupas, ajudando no banho, não sei o que eu faria sem ela”, agradeceu.

Apesar de já estar no sexto mês de uma gravidez tão delicada, Kassia continua trabalhando, no modelo home office. Isso porque, com mais quatro bebês a caminho, ela admitiu ser inviável parar com as atividades, pelo menos até o nascimento das crianças, em novembro.

Assim, com o intuito de compartilhar as etapas dessa novo processo com os seguidores e também como um meio de receber doações, ela criou o Instagram @nossos4mais1, onde documenta as fases da gravidez.

“Também, quem puder seguir e dar uma força, seja com fraldas, leite em pó e roupinhas, vai estar ajudando muito. Sei que é complicado pedir assim, mas quatro de uma vez não é brincadeira”, terminou ela, com muito bom humor e extremamente animada para o futuro.